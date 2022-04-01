شكرا لقرائتكم خبر عن يانكون يقود تدريبات قوية لحراس الأهلى استعداداً للهلال.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى فريق الأهلى على تخصيص فقرات تدريبية متنوعة للحراس خلال المران، الذى أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض رباعى حراس مرمى الأهلى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية فى إطار الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأحد فى ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد حرص على عقد محاضرة مطولة للاعبين شرح خلالها العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة. وأدى لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيلو رانجواجا، مخطط الأحمال في إطار تجهيزهم بدنيا بالشكل المطلوب.



يانكون

ويسعى الأهلى لحسم تأهله إلى دور الثمانية فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، خلال مواجهة الهلال السودانى التى تقام مساء بعد غدٍ الأحد‏.