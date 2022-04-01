مران الأهلي.. عودة عبدالمنعم قبل مواجهة الهلال.. وبرنامج غذائي خاص للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي في جزء من التدريبات استعدادا لمباراة الهلال السوداني ‏المقرر إقامتها بعد غد الأحد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولي بدوري ‏أبطال إفريقيا.‏

وكان محمد عبد المنعم أجرى عملية جراحية بعد إصابته بكسر في الأنف خلال مشاركته مع المنتخب المصري في مباراة ‏السنغال الأولى التي أقيمت بالقاهرة ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في ‏قطر.‏

وخضع عبد المنعم خضع لفحوص طبية للاطمئنان على حالته، قبل مشاركته ‏في التدريبات اليوم مستعينا بقناع حماية للوجه "واقي للانف".‏

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن عمار حمدي لاعب الوسط الذي أجري جراحة الرباط الصليبي بدأ مرحلة جديدة من برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل لتقوية العضلات في إطار البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة من جديد.

وأضاف أن اللاعب يخضع لفحوص وقياسات مستمرة قبل كل مرحلة من العلاج في إطار تجهيزه بالشكل المناسب.

فيما شهد مران الأهلي المصري اليوم عودة اللاعبين الدوليين عقب المشاركة في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على اللاعبين الدوليين قبل الانتظام في المران الذي خاضه الفريق؛ استعداداً لمواجهة الهلال السوداني.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مخطط أحمال الفريق، بينما خاض رباعي حراس المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات قوية ومتنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

من جانبه، عقد كل من أحمد أبو عبلة وعبدالرحمن سعيد، إخصائي التغذية بالفريق، جلسة مع اللاعبين؛ للحديث عن البرنامج الغذائي الخاص بشهر رمضان.

وأوضح أبو عبلة أنه تم شرح البرنامج الغذائي المناسب لطبيعة الصيام، وذلك بما يتناسب مع طبيعة كل لاعب، خاصة أن الفريق مرتبط بخوض العديد من المباريات خلال شهر رمضان.

وكان الأهلي استأنف تدريباته أمس الخميس بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الأهلي لحسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏ومواصلة المنافسة على اللقب.