بالمواعيد.. جدول مباريات الزمالك في إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة سيعود الزمالك لاستئناف مبارياته هذا الموسم بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وتبخر آمال منتخب مصر في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وسيستهل الفارس الأبيض في مشواره في شهر إبريل الجاري عندما يستضيف ساجرادا الأنجولي في ختام منافسات المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي ودعها بنتائج سلبية.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول في مجموعات دوري الأبطال عقب التعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الماضية والخسارة ذهابا وإيابا من الوداد المغربي، وتعادله في أول جولتين مع بترو أتلتيكو وساجرادا.

ويأمل رجال الزمالك في تحقيق فوز يرفع الحالة المعنوية للفريق قبل العودة لاستئناف النشاط المحلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الزمالك بعد الاستعانة بمدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا للحفاظ على لقبه في الدوري رغم الصعوبات التي واجهته هذا الموسم وجعلته في المركز الثالث حتى الآن.

ويأتي الزمالك حامل لقب الدوري في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة وفي جعبته 25 نقطة من 11 لقاء، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بعد خوض نفس عدد المباريات، فيما يتصدر الأهلي (28 نقطة) رغم خوض مباراة أقل منهما.

وتبدأ المنافسة الحقيقية للزمالك حين يستهل الزمالك مشواره في الدوري بعد وداع دوري الأبطال بمواجهة قوية أمام بيراميدز في الجولة الـ11 للمسابقة يوم الأربعاء المقبل، وسيسعى الأبيض من خلالها إلى تجاوز بيراميدز وملاحقة الأهلي في الصدارة.

وتأجَّلت مباراة الزمالك في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الجديد 2021/2022 بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة فريق الداخلية.

جدول مباريات الزمالك في شهر إبريل:

- الزمالك وساجرادا: 1 إبريل (إستاد القاهرة) في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

- بيراميدز والزمالك: 6 إبريل (الدفاع الجوي) في اللقاء المؤجل من الجولة 11 للدوري المصري.

- مصر المقاصة والزمالك: 9 إبريل (الكلية الحربية) في الجولة 13 للدوري المصري.

- الزمالك وفاركو: 12 إبريل (القاهرة) في الجولة 14 للدوري المصري.

- الاتحاد والزمالك: 19 إبريل (الإسكندرية) في الجولة 15 للدوري المصري.

- الزمالك والمصري: 28 إبريل (برج العرب) في الجولة 16 للدوري المصري.