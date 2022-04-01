بالمواعيد.. مشوار ناري ينتظر الأهلي في إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي استمرت خلال الفترة من 21 إلى 29 مارس الماضي، عاد الأهلي لاستئناف تدريباته أمس الخميس على ملعب التتش ‏استعدادا لاستئناف مبارياته هذا الموسم 2021/2022.

ويستهل الأهلي مشواره في هذا الشهر بمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة ‏من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وسيسعى الأهلي خلال مواجهة الهلال إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة، حيث يكفيه التعادل لقطع خطوة ‏جديدة في المشوار ‏الإفريقي الذي يأمل خلاله في حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي بإنجاز غير مسبوق.

ويحتل حامل اللقب المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف صنداونز الجنوب إفريقي (13 نقطة) الذي حسم تأهله، ويأتي الهلال في المركز الثالث (4 نقاط) متساويا مع المريخ السوداني صاحب المركز الأخير.

وإذا نجح الأهلي في تجاوز الهلال والعبور إلى الدور ربع النهائي سيخوض مباراة الذهاب خلال الفترة من 15 إلى 17 إبريل، على أن يلعب مباراة العودة خارج ملعبه -بصفته وصيف مجموعته- في الفترة من 22 إلى 24 إبريل.

وسيعود الأهلي بعد حسم مصيره في دوري الأبطال لاستئناف مشواره في بطولة الدوري المصري التي يسعى لاستعادة لقبها.

وسيواجه المارد الأحمر فريق الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ12 للدوري الذي يحتل فيه صدارة الترتيب رغم خوضه مباراة أقل من أقرب ملاحقيه بيراميدز والزمالك.

ويأتي الأهلي في المركز الأول للدوري برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، ويأتي الزمالك حامل اللقب ثالثا برصيد 25 نقطة من 11 لقاء.

وتأجَّلت مباراة الأهلي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الجديد 2021/2022 بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة فريق المصري بالسلوم.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في شهر إبريل:

- الأهلي والهلال: 3 إبريل (الأهلي we السلام) في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

- الأهلي والاتحاد السكندري: 6 إبريل (الأهلي we السلام) في الجولة 12 للدوري المصري.

- المصري والأهلي: 9 إبريل (برج العرب) في الجولة 13 للدوري المصري.

- الأهلي وإيسترن كومباني: 12 إبريل (الأهلي we السلام) في الجولة 14 للدوري المصري.

- ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا -حال تأهله-: الفترة من 15 إلى 17 إبريل.

- إنبي والأهلي: 19 إبريل (المقاولون العرب) في الجولة 15 للدوري المصري.

- إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا -حال تأهله-: في الفترة من 22 إلى 24 إبريل.

- الأهلي وطلائع الجيش: 27 إبريل (الأهلي we السلام) في الجولة 16 للدوري المصري.

- سيراميكا كليوباترا والأهلي: 30 إبريل (المقاولون العرب) في الجولة 17 للدوري المصري.