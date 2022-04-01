تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء.

ويشهد تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجاردا عودة محمود عواد لحراسة عرين الفريق الأبيض، في أول ظهور له في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

جدير بالذكر أن كلا من الزمالك وساجرادا فقدا آمالهما في التأهل لربع النهائي من المجموعة الرابعة، التي تأهل منها الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

ويحتل الزمالك المرتبة الثالثة في المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه ساجرادا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجرادا كالتالي:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - محمد أشرف "روقا" - أيمن حفني - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما".