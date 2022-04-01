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عودة معلول وديانج للقاهرة وانتظامهما في مران الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عاد ثنائي الأهلي علي معلول وأليو ديانج إلى القاهرة في الساعات الماضية بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد وافق علي مد إجازة لاعبو الفريق الدوليين لمدة 24 ساعة إضافية للتخلص من الإرهاق ومشقة السفر.

وينتظم معلول وديانج بجانب السداسي محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية التي تقام اليوم الجمعة علي ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال ‏إفريقيا والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع ‏خطوة ‏جديدة في المشوار الأفريقي.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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