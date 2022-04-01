موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف الزمالك الليلة فريق ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي في ختام منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يبحث فيها عن تحقيق فوزه الأول بعدما ودع البطولة.

وتقام المباراة على ملعب إستاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساءً، ومن المقرر نقلها عبر قناة "beIN Sports 3"، حيث تعتبر شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة.

الزمالك ودع البطولة بعد الجولة الرابعة عقب الخسارة ذهابا وإيابا من الوداد المغربي، وتعادله في أول جولتين مع بترو أتلتيكو وساجرادا.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل مع الزمالك في الذهاب.

يذكر أن الوداد المغربي وبترو أتلتيكو يتنافسان على الصدارة في الجولة الأخيرة بعد أن ضمنا التأهل، حيث يتصدر الوداد برصيد 12 نقطة، وخلفه بترو أتلتيكو بفارق نقطة واحدة.