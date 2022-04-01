كيف يحل الأهلي أزمة الدفاع أمام الهلال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

مباراة لا تقبل القسمة على إثنين عندما يستضيف الأهلي منافسه الهلال السوداني، مساء الأحد المقبل، ضمن حسابات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى قبل بداية المرحلة السادسة كالتالي: صنداونز 13 نقطة - الأهلي 7 نقاط - الهلال 4 نقاط - المريخ 4 نقاط.

ويحتاج الأهلي لنقطة التعادل على أقل تقدير من أجل الوصول لدور الثمانية، في المقابل يحتاج الهلال للفوز من أجل خطف بطاقة التأهل من القاهرة.

ويدخل الأهلي مباراة الأحد وهو يعاني من نقص عددي في الجانب الدفاعي بسبب عدة إصابات في الخط الخلفي.

- غيابات

البداية عند المغربي الدولي بدر بانون والذي يعاني من التهابات في عضلة القلب نتيجة تعرضه للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث يغيب اللاعب حاليًا عن المشاركة انتظارًا للاطمئنان على حالته قبل الدفع به في المباريات.

الإصابة الثانية في الفريق وهو رامي ربيعة الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الخميس، حيث أعلن النادي الأحمر أن مدافعه يحتاج لراحة تقدر بشهر.

وكانت إصابة ربيعة جاءت خلال مباراة مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد السنغال، مساء الثلاثاء الماضي، في إطار إياب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

أما الإصابة الثالثة في الخط الدفاعي وهو محمد عبد المنعم الذي أصيب في مباراة الذهاب خلال مشاركته مع مصر ضد المنتخب السنغالي، حيث تعرض المدافع الشاب للإصابة بكسر الأنف.

وبدأ عبد المنعم الجري حول الملعب، الخميس، حيث شارك في أجززاء من التدريبات الجماعية مستعينًا "بواقي في الأنف".

وبحسب ما علمه "الخليج 365"، فإن هناك شكوك حول لحاق عبد المنعم بمباراة الأحد -حتى الآن-.

- حلول اضطرارية

في ظل إصابات الثلاثي فأصبح أمام موسيماني أيمن أشرف وياسر إبراهيم في الخط الدفاعي، حيث لا يوجد أي مدافع آخر بديل في القائمة وهنا قد يفكر المدير الفني الجنوب أفريقي في حلول إضطرارية.

البداية بإمكانية الاستعانة بخدمات محمد هاني الظهير الأيمن للفريق والذي سبق له المشاركة في الخط الدفاعي خلال 15 مباراة، كما أصبح هاني جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال عقب تعرضه للإصابة في مباراة المريخ الأخيرة والتي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة (3-1).

كما هناك حل آخر وهو الاستعانة بحمدي فتحي والذي يستطيع المشاركة في الخط الدفاعي، حيث سبق لصاحب الـ27 عامًا وأن شارك في ست مباريات في الجانب الدفاعي.

وكان حمدي فتحي تعرض للإصبة في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة السنغال.

وقال طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة، إن الفحوصات التي أجراها حمدي أكدت تعرضه لكدمة في الكتف، حيث من المقرر أن يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الغد للاطمئنان على حالته، وإن كانت الأمور غير مقلقة فيما يخص إصابته.

الورقة الأخيرة التي قد يلجأ إليها موسيماني وهو محمود متولي والذي أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد عودته للتدريبات الجماعية من جديد.

وكان متولي تعرض للإصابة في ودية مصر التأمين خلال ديسمبر الماضي، لتثبت الفحوصات إصابة مدافع الأهلي في العضلة الأمامية.

ولم يشارك متولي مع الأهلي منذ الموسم الماضي، حيث كان آخر مشاركة للاعب في مباراة أسوان بالجولة الـ17 والتي انتهت للفريق الأحمر بنتيجة (3-1).