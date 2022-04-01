الامارات | بعد محمد صلاح.. ماني يبث خبر غير سعيد لجمهور ليفربول!

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محمد صلاح.. ماني يبث خبر غير سعيد لجمهور ليفربول! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم السنغالي ووكيل أعماله بجورن بيزيمير عن توقف المفاوضات مع نادي ليفربول الإنجليزي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2023، مما يعتبر خبر غير سعيد لجماهير "الريدز" التي تقدر الدور الكبير الذي يلعبه ماني إلى جانب ابن قارته المصري محمد صلاح وإسهاماتهما الهئلة في استعادة ليفربول أمجاده الغابرة.

وكان ماني قد انضم إلى ليفربول قادماً من ساوثهمبتون في 2016 وحقق معه نتائج ملفتة وألقاب كبيرة أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال وكيل أعمال ساديو ماني لموقع "ليفربول إيكو": "المفاوضات مع مسؤولي الريدز من أجل التجديد توقفت في الوقت الحالي.. لقد تفاوضنا لمدة طويلة مع نادي ليفربول حول تجديد العقد لكن بشكل مفاجئ توقفت هذه المفاوضات خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح: "ننتظر نهاية الموسم الجاري حتى نفتح خط المفاوضات مرة أخرى مع ليفربول وتحديد خطوته المقبلة".

وأصبح ليفربول مهدد بشكل كبير في خسارة الثنائي محمد صلاح وماني بعدما تعثرت مفاوضات النادي مع النجم المصري تحديداً بسبب المطالب المالية التي يراها ليفربول مبالغ بها خصوصاً أن صلاح سيبلغ سنه الـ30 مع نهاية عقده الحالي.

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