اتحاد الكرة: هناك احتمالية بإعادة مباراة مصر والسنغال.. وقرار الفيفا خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر -

قال إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة المصري، إن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن شكوى الجبلاية بسبب أحداث مباراة السنغال، سيصدر خلال ساعات.

وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام نظيره السنغالي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1، في لقاء الإياب الذي انتهى وقته الأصلي بهدف دون رد، في داكار، بعدما فاز الفراعنة على ستاد القاهرة بنفس النتيجة.

وأكد الكومي، في تصريحات لفضائية "صدى البلد"، أن الاتحاد الدولي "فيفا" سيصدر قراره بشأن مباراة مصر والسنغال خلال ساعات، قائلاً: "على أقصى تقدير يومين، الأمر لن يستغرق أكثر من ذلك".

وأضاف عضو اتحاد الكرة المصري: "واجهنا صعوبات كبيرة أثناء رحلة السنغال منذ الوصول، أبسط الأشياء ما حدث من إجراءات في المطار استغرقنا حوالي ساعة ونصف!".

وشدد الكومي: "إذا أرفق المراقب وحكم المباراة ما حدث في تقرير اللقاء، سيكون هناك احتمالية كبيرة لإعادة المباراة، لأن هناك أحداث شغب كثيرة شاهدها الثنائي".

وعن موقف المدير الفني للمنتخب، البرتغالي كارلوس كيروش، قال الكومي: "لن نطيل الحديث في هذا الأمر، لدينا جلسة كمجلس إدارة خلال ساعات، سنناقش الملف بكل جوانبه، قبل الإعلان عن أي تفاصيل، وحسم مستقبل المدرب سيكون بعد الجلسة".

واختتم الكومي تصريحاته قائلاً: "المدير الفني قدم أداءا جيدا خلال فترة قيادته للفراعنة، سنراعي كل الأمور قبل الإعلان عن الموقف النهائي".