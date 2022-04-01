شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى، اليوم، فريق كرة الطائرة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك فى المباراة الفاصلة best of 3، بمنافسات الدور نصف النهائى، والمقرر أن تحسم المتأهل إلى نهائى البطولة.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دورى الطائرة

من المقرر أن تقام مبارة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى الكرة الطائرة فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

تعادل الأهلى والزمالك فى البلاى اوف

تم اللجوء إلى المباراة الفاصلة فى ظل تعادل الفريقين بالفوز فى مباراة لكل منهما، حيث فاز الزمالك فى اللقاء الأول الذى أقيم أول أمس الأربعاء 3\2، بينما فاز الأهلى أمس الخميس فى اللقاء الثانى 3\0، وحال التعادل يتم اللجوء الى المباراة الفاصلة لحسم المتأهل الى الدور التالى، وحجز مقعد فى نهائى البطولة.

الاتحاد السئكندرى يصعد لنهائى دورى الطائرة

وصعد الاتحاد السكندرى إلى الدور النهائى بعد التغلب على طلائع الجيش 2\0 فى المباراتين التى جمعت الفريقين فى الدور قبل النهائى، على أن يلتقى الاتحاد مع الفائز من الأهلى أو الزمالك من مباراة اليوم.