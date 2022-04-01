شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمى للاسكواش بعد هيمنة نور الشربينى 17 شهراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجاري، وانتزعت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، صدارة التصنيف للمرة الثانية فى مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد تتويجها بعدة بطولات فى الموسم الجارى، حيث أنهت سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

وتراجعت نور الشربيني إلى المركز الثاني في التصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفي المركز السابع جاءت سلمى هاني، وتقدمت روان العربي مركزاً لتحتل التصنيف الثامن.



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