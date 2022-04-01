كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم «قطر 2022».. الموعد والقنوات الناقلة وتصنيف المنتخبات

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه الأنظار في شتى بقاع الأرض إلى أحد أهم الأحداث في العام الحالي، وهو قرعة كأس العالم "قطر 2022".

ومن المقرر أن تقام قرعة مونديال 2022 مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، قبل 7 أشهر من انطلاق البطولة في نوفمبر المقبل، وتستمر حتى ديسمبر.

ونستعرض لكم كل المعلومات المتعلقة بقرعة كأس العالم 2022، وموعدها والقنوات الناقلة وتصنيف المنتخبات المشاركة.

الموعد

تقام قرعة كأس العالم 2022 اليوم الجمعة في قطر، بمركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تعتبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" هي الناقل الحصري لمثل هذه الفعاليات، وستكون القناة الناقلة لقرعة كأس العالم 2022 هي "بي إن سبورت الإخبارية" (beIN SPORTS NEWS).

كما يمكن مشاهدة البث المباشر لقرعة كأس العالم من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك على موقع "يوتيوب".

نظام القرعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن نظام قرعة كأس العالم 2022، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 4 مستويات، وذلك بحسب ترتيب كل منتخب في تصنيف الفيفا لشهر مارس.

وستتواجد في كل مستوى 8 منتخبات، وسيتواجد منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتباره فريق البلد المستضيف.

وتبدأ عملية سحب الكرات من المستوى الأول حتى اكتمال رؤوس المجموعات، ثم يتم عمل الأمر ذاته للمستويات الأخرى على التوالي حتى اكتمال المجموعات.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم

ضمن 29 منتخبا مقعدها بالفعل في كأس العالم 2022، يتقدمها منتخب قطر الذي يستضيف البطولة على ملاعبه ووسط جماهيره.

وبالإضافة إلى قطر، تأهل 12 منتخبا من أوروبا، و5 من أفريقيا، و4 من آسيا، ومثلها من أمريكا الجنوبية، و3 من أمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن يتم حسم المنتخبات الثلاثة الأخرى في يونيو المقبل، عندما تُقام مباريات الملحق الأوروبي، وملحق آسيا ضد أمريكا الجنوبية، وملحق أمريكا الشمالية ضد أوقيانوسيا.

تصنيف المنتخبات في قرعة المونديال

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم 2022، سيكون بناء على التصنيف الشهري الأخير، الذي صدر يوم الخميس.

وسيتواجد منتخب قطر في الوعاء الأول، باعتباره المضيف، إلى جانب أفضل 7 منتخبات في التصنيف ممن تأهلت للمونديال، وهكذا في الوعاءين الثاني والثالث، فيما سيضم الوعاء الرابع المنتخبات الأقل في التصنيف، مع المنتخبات المتأهلة من مباريات الملحق في يونيو المقبل.

الوعاء الأول: قطر - البرازيل - بلجيكا - فرنسا - الأرجنتين - إنجلترا - إسبانيا - البرتغال.

الوعاء الثاني: المكسيك - هولندا - الدنمارك - ألمانيا - أوروجواي- سويسرا - أمريكا - كرواتيا.

الوعاء الثالث: إيران - السنغال - اليابان - المغرب - صربيا - بولندا - كوريا الجنوبية - تونس.

الوعاء الرابع: الكاميرون - كندا - الإكوادور - السعودية - غانا - (1) - (2) - (3).

ويشير رقم (1) المتأهل من ملحق آسيا ضد أمريكا الجنوبية، بينما يشير رقم (2) إلى المتأهل من ملحق أوقيانوسيا ضد كونكاكاف، ورقم (3) للمتأهل من الملحق الأوروبي.