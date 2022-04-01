اليوم.. الزمالك يواجه ساجرادا الأنجولي في مباراة تحصيل حاصل بدوري أبطال إفريقيا.. تعرف على القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الزمالك في السادسة مساء اليوم، الجمعة، ساجرادا الأنجولي على ستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك وساجرادا قد ودعا رسمياً منافسات البطولة القارية، بعدما احتل الفارس الأبيض المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الفريق الأنجولي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتعد مباراة اليوم لها أهمية خاصة عند المدير الفني لفريق الزمالك، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، حيث يعول عليها لتكون تجربة رسمية لمعرفة مدى استجابة اللاعبين لأفكاره خلال الفترة الماضية عقب توليه المهمة، خاصة أن الفريق كان فى فترة توقف دون المشاركة فى مباريات منذ 19 مارس الماضى امام بيترو اتليتكو الانجولى فى الجولة الخامسة من البطولة.

ويرغب فيريرا في تجربة بعض اللاعبين فى مراكز جديدة ويمنح الدوليين راحة من المباراة عقب عودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطنى فى مباراتى السنغال بتصفيات كأس العالم وهم : محمد أبو جبل، محمود حمدى الونش، محمود علاء، أحمد فتوح، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالى فيريرا بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثى ومحمود علاء ومحمود الونش واحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد وامام عاشور ويوسف أوباما

خط الهجوم : احمد سيد زيزو وسيف الجزيرى واشرف بن شرقي

على الجانب الآخر، يدخل فريق ساجرادا مباراة اليوم ويضع امامه الظهور المشرف فقط وتقديم مباراة قوية امام بطل مصر بعد وداعه البطولة رسميا مع الزمالك، ومن المتوقع أن يدفع روى سابيرى المدير الفنى لفريق ساجرادا الأنجولى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا، الدفاع: جويس لوماليسا - كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو – كارانجا، وفى الوسط: ديبو - كارلينوس - فيكتوريانو – ليبوا، وفى الهجوم: ساتشى – سيلسو.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيتم بث المباراة عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 3 بي إن سبورتس أتش دي 3.

ويعلّق على المباراة المعلق الرياضي محمد فوزي.