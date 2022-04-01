شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستعيد لاعبيه الدوليين في مران اليوم قبل مواجهة الهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي في مران اليوم ،الجمعة، جهود لاعبي الفريق الدوليين في منتخب مصر وكذلك الثنائي على معلول وآليو ديانج بعد إنتهاء مباريات الأجندة الدولية.

واستأنف الأهلي، تدريباته صباح أمس على ملعب التتش؛ ‏استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة ‏من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن لاعبي الفريق الأول الدوليين سينتظمون في ‏التدريبات الجماعية اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وفقا للأجندة ‏الدولية والتي شهدت إقامة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وضم منتخب مصر ثمانية لاعبين من الأهلي في مباراتي السنغال الأخيرتين ، وهم : محمد الشناوي ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، رامي ربيعة ، حمدي فتحي ، عمرو السولية و محمد مجدي أفشة، كما تواجد ديانج مع منتخب مالي وإنضم على معلول لمنتخب تونس.

وفشلت مصر في التأهل لمونديال 2022 حيث خطفت السنغال تأشيرة كأس العالم بركلات الجزاء ، كما تأهلت تونس للمونديال المقبل على حساب مالي.

وتعرض ربيعة لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة السنغال ويحتاج للعلاج لمدة شهراً فيما إرتدى عبد المنعم "قناع" بعد إصابته في الأنف.

وأدى الأهلي تدريباته أمس على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ‏أمس الأول وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة في المشوار ‏الإفريقي.‏

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة في «الجيم»، ثم خاض بعدها فترة إحماء بالكرة داخل ملعب ‏التتش تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على بالعديد من الجوانب ‏الفنية والخططية.‏

كما خاض علي لطفي ومصطفى شوبير فقرة تدريبية منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون ‏مدرب الحراس قبل انطلاق المران الجماعي والمشاركة في تقسيمة الكرة.‏

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الهلال.‏