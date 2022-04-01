شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يضاعف مكافآت فوز الزمالك ببطولة دورى محترفين اليد على حساب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مضاعفة مكافأة الفوز ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد التي حصدها الفريق الأول لكرة اليد بالنادي مساء الخميس بعد الفوز على الأهلي بنتيجة ٢٩-٢٢.

وجاء قرار رئيس نادي الزمالك بعد الأداء المشرف الذي قدمه جميع اللاعبين خلال البطولة.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ببطولة الدوري للموسم الحالي 2021-2022 عقب تغلبه الكاسح على نظيره الأهلي بنتيجة 29-22 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من مرحلة تحديد بطل المسابقة.

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.