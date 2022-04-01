الامارات | مربط دبي يظفر بلقبين في بطولة العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يظفر بلقبين في بطولة العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز مربط دبي للخيول العربية الذهب والفضة والبرونز، ولقبين متميزين في ختام بطولة العرب لمربي الخيول العربية، التي أسدل الستار على أولى دوراتها، أول من أمس، بالقاعة المغطاة قاعة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في منطقة بوديب في أبوظبي.

وأبى مربط دبي إلا أن يسجل بصمته في الدورة الأولى للبطولة المصنفة دولياً حسب الإيكاهو بمستوى (سي)، وذلك بمشاركة مركزة حققت أهدافها المرسومة.

وتم تتويج مربط دبي بلقبين قيمين، أولهما لقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بناء على إحرازه أعلى مجموع نقاط في البطولة 92.3، وكان من نصيب المهرة «دي سناين» وهي من الفحل «ورتكس» والفرس «دي سينية»، ثم نال مربط دبي لقباً ثانياً، هو لقب كأس جمعية الإمارات للخيول العربية لأعلى مجموع نقاط في موسم 2021-2022 لفئة الأفراس المخصص للملاك والمربين، بمجموع 93.5 نقطة، وكان من نصيب الفرس «دي عفاف»، وهي من الفحل «فراسيرا ماشار» والفرس «إيه إس إي أرينا إكسبريس».

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