الامارات | الحوسني ينتزع لقب كأس المدربين للقدرة في سيح السلم

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني ينتزع لقب كأس المدربين للقدرة في سيح السلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس علي الحوسني بلقب كأس المدربين للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في ختام موسم سباقات القدرة، بمشاركة 145 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات أندية الفروسية في الدولة.

وحسم الحوسني اللقب على صهوة الجواد «جي إم ماوري» المملوك إلى إسطبلات المغاوير، بعدما جاء في المركز الـ12 في المرحلة الأولى، بينما تقدم إلى المركز السابع في المرحلة الثانية، وواصل صعوده بحلوله في المركز الخامس في المرحلة الثالثة، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة نسرين خالد على صهوة الجواد «كاباليستيك لارزاك» المملوك إلى إسطبلات سيح السلم، إذ حلت في المركز التاسع في المرحلة الأولى، وتقدمت إلى الصدارة في الثانية بينما تراجعت إلى المركز الثالث في الثالثة وأنهت السباق في المركز الثاني بختام المرحلة الرابعة.

في المقابل جاء في المركز الثالث الفارس عيسى الغيلاني على صهوة الجواد «إل إم تريمندو» المملوك إلى إسطبلات المغاوير2، ولكنه قفز إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية ثم جاء في المركز السادس في المرحلة الثالثة، وأنهى السباق في المركز الثالث.

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