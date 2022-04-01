الامارات | ختام دوري مجلس دبي الرياضي لأبطال أكاديميات كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دوري مجلس دبي الرياضي لأبطال أكاديميات كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج مجلس دبي الرياضي الفائزين في منافسات النسخة السادسة من «دوري أبطال أكاديميات كرة القدم»، التي نظّمها مجلس دبي الرياضي للعام السادس على التوالي، بالتعاون مع مؤسسة «إنسبيراتوس للرياضة» في ملاعب مدينة دبي الرياضية، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب، مثلوا 50 فريقاً من 15 أكاديمية خاصة بدبي، بالإضافة إلى مشاركة أندية شباب الأهلي والنصر والوصل، تنافست على مدار 20 أسبوعاً في 500 مباراة.

وحصد فريق شباب الأهلي (أ) المركز الأول في فئة تحت 12 سنة، ضمن منافسات الموسمين الأول والثاني من البطولة، بعد فوزه على فريق شباب الأهلي (ب)، وحل فريق لاليغا إتش بي سي في المركز الثالث، كما توج النصر بالمركز الأول في فئة تحت 14 سنة، تلاه فريق أكاديمية الليغا في المركز الثاني، وحل سبورتنغ دبي في المركز الثالث، وفي منافسات الموسم الثاني فاز فريق سبورتنغ بالمركز الأول، تلاه فريق لاليغا إتش بي سي في المركز الثاني، وحل فريق إليانس في المركز الثالث.

وفي منافسات تحت 16 سنة فاز فريق فوكسس بالمركز الأول في الموسمين الأول الثاني، تلاه فريق إليانس، وحل فريق سوكر إيتاليان ستايل في المركز الثالث، وفي فئة تحت 18 سنة فاز فريق لاليغا وايت بالمركز الأول، ضمن منافسات الموسم الأول، تلاه فريق لاليغا بلو في المركز الثاني، وحل فريق دي جاردنز في المركز الثالث.

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