الامارات | دورة ند الشبا تنطلق غداً بـ «البادل تنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن دورة ند الشبا تنطلق غداً بـ «البادل تنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً منافسات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتستمر منافساتها حتى 18 الجاري بثماني ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، القوس والسهم، وسباق سبارتن ناس الليلي، وتبلغ الجوائز المالية للدورة 3.5 ملايين درهم.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان، أمس، إن الدورة ستدشن نشاطها بلعبة البادل تنس التي تستضيفها ملاعب البادل تنس بمجمع ند الشبا، وتتضمن المنافسات المحلية ستة فئات هي: فئة المبتدئين رجال، ويسمح فيها بالمشاركة للمواطنين والمقيمين ذوي تصنيف دون أفضل 50 لاعباً محلياً، والفئة المتوسطة رجال، ويشارك فيها المواطنون والمقيمون أصحاب تصنيف محلي دون أفضل 25 لاعباً محلياً، والفئة المتقدمة رجال، وتقتصر المشاركة فيها على اللاعبين المحترفين محلياً فقط، سواء من المواطنين أو المقيمين بالدولة، والفئة الاحترافية رجال، لجميع اللاعبين المحترفين دولياً ومحلياً دون التقيد بشرط الإقامة، والفئة المزدوجة رجال، ويتكون الفريق من لاعبين اثنين فقط، على أن يكون أحدهما لاعباً إماراتياً، والفئة المتوسطة سيدات، ويسمح بالمشاركة في هذه الفئة للمواطنات والمقيمات ذوات تصنيف محلي دون أفضل 25 لاعبة محلياً.

وأدرجت اللجنة المنظمة بطولة جديدة للبادل تنس للمنتخبات الخليجية والتي أضيفت العام الجاري لبرنامج منافسات الدورة.

وكانت قرعة البطولة الخليجية للبادل تنس للرجال، قد ضمت في مجموعتها الأولى كلاً من قطر، السعودية، والبحرين، بينما ضمت المجموعة الثانية الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، فيما وقعت الإمارات في المجموعة الثانية لمنافسات البطولة الخليجية للبادل تنس للسيدات، إلى جانب سلطنة عمان، والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى: الكويت والمملكة العربية السعودية.

وتقام منافسات الأدوار التأهيلية في الفئة الخليجية بنظام المجموعات، ويتأهل للأدوار النهائية الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون منافسات الأدوار النهائية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، فيما تقام منافسات الأدوار التأهيلية في البطولة المحلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، وسيتأهل أفضل 16 زوجياً للأدوار النهائية، على أن تقام منافسات الأدوار النهائية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن «رياضة البادل تنس أثبت أهميتها من خلال وجودها في برنامج دورة ند الشبا الرياضية منذ النسخة الأولى، كما يتضمن المجمع ملاعب حديثة من الطراز العالمي، ما أسهم في زيادة عدد الفعاليات والبطولات الدولية والمحلية على مستوى المنتخبات والفردي الخاصة برياضة البادل تنس التي استضافها مجمع ند الشبا الرياضي خلال تسع سنوات، وقدمت دورة ند الشبا الرياضية الدعم لهذه الرياضة ووفرت لها سبل النمو والانتشار، حتى أصبحت رياضة البادل تنس الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة ولمختلف الأعمار والجنسيات.

كما أصبحت ملاعب البادل تنس في مجمّع ند الشبا الرياضي ملتقى الأبطال الهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات وكذلك ملتقى المنتخبات العربية والخليجية والآسيوية».

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي حضره مدير الدورة، حسن المزروعي، ورئيس اللجنة الفنية، عادل البناي، والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، بحضور مديري وممثلي الفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة وبطولة البادل تنس وكرة السلة بالكراسي المتحركة.

• 3.5 مليون درهم الجوائز المالية للنسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية».

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