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الامارات | نادي دبي لسباق الخيل يدعم المورّدين المحليين بالشراكة مع «إس إيه بي»

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت شركة التكنولوجيا العالمية «إس إيه بي» أخيراً، اتفاقية جديدة مع نادي دبي لسباق الخيل في مركز «إس إيه بي هاوس»، الواقع في معرض إكسبو 2020 دبي. وحضر توقيع الاتفاقية الجديدة زكريا حلتوت، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في الإمارات، واللواء محمد عيسى العضب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وستشهد الاتفاقية الجديدة استخدام نادي دبي للسباقات لحلول «إس إيه بي أريبا» و Procurement Solution التي تعمل انطلاقاً من مركز بيانات «إس إيه بي» السحابي في الإمارات، وذلك لدعم الشركات والموردين المحليين والدوليين. وستعمل الاتفاقية أيضاً على تعزيز العلاقات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بغية دعم نموها.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية قبل كأس دبي العالمي، وهي تتماشى مع رؤية دبي للاستدامة، وتهدف إلى الاستغناء عن الورق في التعاملات الخاصة بإيصالات وفواتير الموردين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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