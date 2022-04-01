الامارات | «كاسيو» تطلق 200 قطعة حصرية من ساعاتها بالتعاون مع شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاسيو» تطلق 200 قطعة حصرية من ساعاتها بالتعاون مع شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة «كاسيو» الشرق الأوسط، عن تعاونها مع نادي شباب الأهلي، أحد أكبر وأعرق الأندية الوطنية، لإطلاق 200 قطعة من طرازها الحصري للساعات ومحدود الإصدار، من علامة جي-شوك، وتتوافر حصرياً داخل الإمارات في متجر النادي.

يذكر أن الشركة وقّعت شراكة جديدة مع نادي برشلونة الإسباني مطلع هذا العام، شهدت إطلاق ساعات أنيقة تحمل شعار النادي الكتالوني.

وتم الإعلان عن توقيع الاتفاقية وإطلاق الإصدار الاستثنائي من الساعة خلال مؤتمر صحافي وحفل توقيع، بحضور المدير العام لشركة كاسيو الشرق الأوسط، تاكاشي سيميا، والمدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي د. خالد الزاهد، والمسؤول التجاري والإعلامي لنادي شباب الأهلي عبداللطيف الصايغ، ويحيى غساني أحد أبرز اللاعبين في النادي والمنتخب الوطني الإماراتي.

وقالت الشركة في بيان لها: إن الساعة تتميز بمتانتها ومقاومتها العالية للتلف والعوامل الجوية، ما يعكس شغف كاسيو وسعيها المستمر لتحسين جوانب القوة والصلابة في منتجاتها. وأضافت: تتميز الساعة بثلاثة مؤشرات وهيكل معدني أنيق تزين جانبيه الأحزمة التي تحمل شعار النادي، ما يجعلها الساعة المثالية لمحبي علامة جي-شوك وهواة كرة القدم عموماً، وعشاق النادي خصوصاً.

وقال المدير العام لشركة كاسيو الشرق الأوسط، تاكاشي سيميا: «تواصل جي-شوك بناء علاقات متميزة مع ألمع أندية كرة القدم والهيئات الرياضية العالمية، إذ تشكل الرياضة جزءاً أساسياً من هويتنا، فضلاً عن حرصنا على بناء روابط وثيقة مع عملائنا من عشاق الرياضة، وتولي كاسيو وعلامتها جي-شوك الشراكات وعلاقات التعاون اهتماماً كبيراً، لذا يسعدنا التعاون مع نادي شباب الأهلي لكرة القدم».

وأضاف سيميا: «تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في المنطقة، حيث يمارسها الأطفال في المدارس والمجتمعات؛ الأمر الذي يدفعنا لمزيد من التعاون مع هيئات كرة القدم، لاسيما الأندية في السعودية ومصر وشمال إفريقيا. ونثق بأن المفاجآت التي تحملها مشاريعنا المستقبلية ستحظى بحماسة وإعجاب عملائنا».

وقال المسؤول التجاري والإعلامي لنادي شباب الأهلي عبد اللطيف الصايغ «يسعدنا التعاون مع علامة كاسيو جي-شوك الرائدة. ويُعد نادي شباب الأهلي اسماً رياضياً عريقاً، ويتشارك رؤيةً جماعيةً في الترويج لنمط حياة أكثر نشاطاً وصحة، وهو ما تساعدنا هذه الشراكة على تحقيقه، فضلاً عن دورها في الارتقاء باسم نادينا على مستوى المنطقة والعالم. وتلقى علاقات التعاون بين القطاع العام والخاص تشجيعاً دائماً، إذ لطالما تثمر نتائج رائعة، وهو ما نثق بأن تحققه شراكتنا هذه لكلا الطرفين».

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