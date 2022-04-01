الامارات | شباب الأهلي يحصد درع دوري الشباب تحت 21 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحصد درع دوري الشباب تحت 21 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق نادي شباب الأهلي درع بطولة دوري الشباب تحت 21 سنة لكرة القدم، بعد فوزه على فريق العربي بخماسية نظيفة، في مباراة الجولة الأخيرة للمسابقة التي أقيمت أول من أمس بالملعب الفرعي رقم 2 بنادي العربي في أم القيوين. وسجل أهداف شباب الأهلي، محمد يوسف عتيق، محمد عيسى جاسم، شيكنا دومبيا (هدفين)، عبدالله صالح.

وقام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات أحمد يوسف درويش بتسليم درع الدوري والميداليات الذهبية لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم إبراهيم عبدالملك.

وحسم شباب الأهلي لقب الدوري بعد حصوله على 56 نقطة من الفوز في 18 مباراة، والتعادل مرتين، وخسارة واحدة خلال مشواره في المسابقة، وبفارق نقطتين عن نادي دبا (الوصيف) الذي فاز على دبا الحصن بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة ذاتها، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة من 17 فوزاً، وثلاثة تعادلات، وخسارة واحدة.

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