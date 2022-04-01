الامارات | «صحة دبي» راعٍ رئيس لدورة ند الشبا الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» راعٍ رئيس لدورة ند الشبا الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع مجلس دبي الرياضي وهيئة الصحة بدبي اتفاقية شراكة أصبحت بموجبها هيئة الصحة بدبي راعياً رئيساً للنسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي يتم تنظيمها سنوياً برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتقام منافساتها خلال الفترة من الثاني إلى الـ18 من أبريل المقبل في مجمّع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ووقع الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي، مدير عام هيئة الصحة بدبي عوض الكتبي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، سعيد حارب، حيث ستقدم الهيئة الدعم الطبي للدورة التي تعد الحدث الرياضي والمجتمعي الأهم خلال شهر رمضان وتتضمن ثماني بطولات رياضية فردية وجماعية مختلفة.

وعبّر الكتبي عن سعادته بتوقيع اتفاقية الرعاية للدورة التي يعتز الجميع بها، وقال: «دورة ند الشبا الرياضية هي الحدث الرياضي الأهم خلال شهر رمضان المبارك ويسرنا أن نجدد التعاون مع مجلس دبي الرياضي وأن نكون راعياً رئيساً لها ونسهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية، لاسيما أنها تقام برعاية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتتشرف بحضور سموه للمنافسات ودعمه للمشاركين، ونحن نعمل مع مجلس دبي الرياضي لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمشاركين في الدورة في مختلف الرياضات لتكون إسهاماً منا في إنجاح هذا الحدث الرياضي الأهم وتحقيق أهدافه».

من جهته، أكد سعيد حارب أن «دورة ند الشبا الرياضية هي الحدث السنوي الذي ينتظره الجميع سواء للتنافس وتقديم أجمل المستويات من اللاعبين أو للاستمتاع بالمنافسات القوية وتشجيع المشاركين من قبل الجمهور في هذا الحدث الذي أطلقه ويرعاه ويحضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه مجلس دبي الرياضي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس الذي يولي الحدث أهمية كبيرة».

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