«تركي والساعات.. وأنا مؤلف قانون».. مرتضى يهاجم الخطيب.. ويكشف موعد الحكم النهائي بشأن السب والقذف

الشارقة - اميمة ياسر -

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قضية السب والقذف التي رفعها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك.

و قال مرتضى منصور: "بالنسبة للاخ محمود الخطيب، كل قضاياه في موضوع واحد هو الساعات والـ ٢٦٣ مليون اللي خدهم من تركي أل الشيخ. حسبما نشر موقع "الزمالك".

و أضاف: "إحتراما للقضاء عندنا حكم إستئناف يوم ٧ أبريل ومش هتكلم في تفاصيل حُكم قبل الجلسة لو تم تأييد حكم البراءة سأتحدث عن ذلك بعد الحكم".

وواصل: "لذلك هنأجل كلام عن القضايا لما بعد الحكم عشان في حاجات كتير مخجلة لكن مش هتهور وأرد على عيل كاتب أني خارج عن القانون".

و أكمل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلاً: "أنا اللي مؤلف قانون يتقال عليا إني خارج عن القانون! ايًا كان الحكم النهائي فوق دماغي انا بحترم القضاء".