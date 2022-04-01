شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يكشف مصير عروض ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عباس المشرف على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن هناك أكثر من لاعب تلقى عروضا من أندية الدورى الممتاز للانتقال إليها في الموسم الجديد.

وقال خالد عباس، أن إدارة نادى إيسترن كومبانى لن تقف أمام مستقبل أي لاعب يأتي له عرض مناسب لإمكانياته وستوافق على تحقيق رغبته في الموسم المقبل، بعدما تلقى أكثر من لاعب عروض في الدورى الممتاز.

وأضاف خالد عباس، أن التونسى فراس بن عيفية لاعب الفريق أكثر اللاعبين الذى تلقى عروضا في الفترة الحالية بعد تألقه اللافت في مباريات الفريق، مما جعل الإدارة تفعل بند شرائه من النجم الساحلى، وكذلك أحمد مودى لاعب وسط الفريق.

وفى سياق آخر، تحاول إدارة إيسترن كومبانى شراء عقد المهاجم أحمد أمين قفة من نادى سيراميكا، والذى تالق بشدة مع الفريق، إلا أن إدارة سيراميكا بالغت في طلباتها في قيمة اللاعب.

وكان فريق إيسترن كومبانى حقق الفوز على فريق الطلائع فى المباراة الودية، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

افتتح أحمد حمزاوي أهداف المباراة فى الدقيقة 23، ثم جاء هدف التعادل من لاعب الطلائع كاسونجو كازادي فى الدقيقة 29، وأضاف الهدف الثانى للطلائع اللاعب عبدالرحمن شيكا فى الدقيقة 60، وسجل أحمد متعب هدف التعادل فى الدقيقة 80 من عمر الشوط الثانى، وجاء الهدفان الثالث والرابع عن طريق اللاعب أحمد أمين قفة فى الدقيقة 82 و91، وقد أشرك علاء عبد العال 31 لاعبا للتأكيد جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ويستعد فريق إيسترن كومبانى لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها فى 8 أبريل.