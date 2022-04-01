موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى في دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك مساء اليوم، ساجرادا الأنجولى على استاد القاهرة فى ختام مباريات دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا، والتى ودعها الفريقين عقب احتلال الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد 3 نقاط فيما يحتل فريق ساجرادا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى

يلتقى نادى الزمالك في السادسة مساء اليوم الجمعة، مع ساجرادا الأنجولى في ختام دور المجموعات، بعد انتهاء مشوارهما في البطولة بعد احتلالهما المركز الثالث والأخير.

مباراة اليوم تحمل أهمية للبرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى للفريق، حيث يعول عليها لتكون تجربة رسمية لمعرفة مدى استجابة اللاعبين لأفكاره خلال الفترة الماضية عقب توليه المهمة، خاصة أن الفريق كان فى فترة توقف دون المشاركة فى مباريات منذ 19 مارس الماضى امام بيترو اتليتكو الانجولى فى الجولة الخامسة من البطولة.

كما يرغب فيريرا فى تجربة بعض اللاعبين فى مراكز جديدة ويمنح الدوليين راحة من المباراة عقب عودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطنى فى مباراتى السنغال بتصفيات كأس العالم وهم : محمد أبو جبل، محمود حمدى الونش، محمود علاء، أحمد فتوح، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالى فيريرا بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثى ومحمود علاء ومحمود الونش واحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد وامام عاشور ويوسف أوباما

خط الهجوم : احمد سيد زيزو وسيف الجزيرى واشرف بن شرقي

وكان الزمالك قد حصد 3 نقاط فقط من 5 مباريات فى دور المجموعات بعدما تعرض لخسارتين امام الوداد المغربى فى القاهرة والمغرب، وتعادل مع بيترو اتليتكو فى القاهرة وانجولا، وتعادل مع ساجرادا فى القاهرة، وكانت هذه النتائج هى السبب الأساسى فى رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق والذى تولى تدريب الاتفاق السعودي، والتعاقد مع البرتغالى فيريرا.

فى المقابل فان فريق ساجرادا يدخل مباراة اليوم ويضع امامه الظهور المشرف فقط وتقديم مباراة قوية امام بطل مصر بعد وداعه البطولة رسميا مع الزمالك، ومن المتوقع أن يدفع روى سابيرى المدير الفنى لفريق ساجرادا الأنجولى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا، الدفاع: جويس لوماليسا - كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو – كارانجا، وفى الوسط: ديبو - كارلينوس - فيكتوريانو – ليبوا، وفى الهجوم: ساتشى – سيلسو.