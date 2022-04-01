الامارات | حمدان بن محمد يعيد تشكيل مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعيد تشكيل مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي راعي الجائزة، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، برئاسة المهندس مطر محمد الطاير، وعضوية كل من: خالد علي بن زايد الفلاسي، نائباً للرئيس، ود. حسـن مصطفى، ومصطفى براف، وعايشة غراد علي، وأحمد مساعد العصيمي، ومنى درويش بوسمـرة، ود. خليـــفة راشد الشعالي، بالإضافة إلى أمين عام الجائزة، وذلك لمدة أربع سنوات، على أن تستمر موزة سعيد المري، أميناً عاماً للجائزة في دورتها الرابعة.

• التشكيل الجديد لمجلس أمناء الجائزة يتكون من 9 أعضاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news