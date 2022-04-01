اتحاد الكرة يقترح إعادة مباراة مصر والسنغال في قطر.. ويقدم ملف بمخالفات تستوجب الإعادة

الشارقة - اميمة ياسر - قال جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن وفد الجبلاية المشارك في اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المقامة حاليًا بدولة قطر، سيطرح ملف الاحتجاج الخاص بمباراة مصر والسنغال على الاجتماع الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، والمقرر إقامته غدًا بالدوحة.

مخالفات تستوجب الإعادة

وفي تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته على رأس وفد الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعات كونجرس الفيفا، أكد علام أن مباراة منتخب مصر أمام السنغال شابتها العديد من المخالفات التي تجعل الاتحاد المصري لكرة القدم متمسكًا بإعادة المباراة مرة أخرى.

إعادة في ملعب محايد أو في الدوحة

وأشار علام في تصريحاته إلى أن اتحاد الكرة يطالب في ملف احتجاجه على أحداث مباراة السنغال بإعادة المباراة في ملعب محايد بأي دولة إفريقية أو حتى إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، وسط ظروف تضمن منافسة نزيهة وعادلة بين كلا المنتخبين.

ويترأس جمال علام وفد اتحاد الكرة في اجتماعات كونجرس الفيفا، ويضم الوفد عضوي مجلس إدارة الجبلاية حازم إمام وعامر حسين بجانب المدير التنفيذي للجبلاية وليد العطار، ومن المقرر أن يحضر وفد الاتحاد المصري حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم، والمقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة مساء يوم الجمعة المقبل بمشاركة 2000 شخص.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام منتخب السنغال بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، في مباراة إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم بالمباراة التي أقيمت بالعاصمة السنغالية داكار، ليفشل منتخب مصر بسبب تلك الخسارة في خطف بطاقة العبور إلى نهائيات مونديال قطر المقرر إقامتها في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.