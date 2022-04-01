شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر حمدى فتحى اليوم لحسم موقفه من مباراة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لاختبار طبي قبل مران اليوم ، الجمعة، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم دخول قائمة المارد الأحمر لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن حالة حمدي فتحي مُطمئنة إلى حد كبير، بعد إصابته في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال الثانية التي أقيمت في داكار ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وقال أبوعبلة إن الفحوصات الطبية التي أجراها حمدي فتحي أكدت تعرضه لكدمة في الكتف، وأنه سيخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق مران الفريق؛ للاطمئنان بشكل أكبر على حالته، وإن كانت الأمور غير مقلقة فيما يخص إصابته.
واستأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته صباح أمس؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأدى الفريق تدريباته على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها أمس الأول ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال