شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر حمدى فتحى اليوم لحسم موقفه من مباراة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لاختبار طبي قبل مران اليوم ، الجمعة، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم دخول قائمة المارد الأحمر لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن ‏حالة حمدي فتحي مُطمئنة إلى حد كبير، بعد إصابته في الكتف خلال مشاركته ‏مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال الثانية التي أقيمت في داكار ضمن التصفيات النهائية ‏المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.‏

وقال أبوعبلة إن الفحوصات الطبية التي أجراها حمدي فتحي أكدت تعرضه لكدمة في الكتف، ‏وأنه سيخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق مران الفريق؛ للاطمئنان بشكل أكبر على ‏حالته، وإن كانت الأمور غير مقلقة فيما يخص إصابته.‏

واستأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته صباح أمس؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني ‏المقرر ‏لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري ‏أبطال ‏إفريقيا.‏

وأدى الفريق تدريباته على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها أمس الأول ‏ضمن ‏البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.‏

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال