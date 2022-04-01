سامي الشيشيني: أؤيد بقاء كيروش بشرط وركلات الجزاء "ملهاش كبير"

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القاهرة - سامية سيد - أيد سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، استمرار البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً للفراعنة في الفترة المقبلة، بشرط تعديل خطته الفنية على المستطيل الأخضر ومنح الفرصة لحلول أكثر.

وقال الشيشيني في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "كل لاعب أدى ما عليه مع المنتخب وركلات الجزاء (ملهاش كبير)، ولاعبون كبار أهدروا ركلات جزاء في كأس العالم ومباريات نهائية، تركيزنا الآن يجب أن يكون على القادم هل كيروش مستمر أم لا، وكل اعتراضنا فقط على طريقة اللعب".

وأضاف: "اللعب بثلاثي في وسط الملعب بنفس القدرات حجم قدرات اللاعبين، يجب أن يكون هناك صانع ألعاب في وسط الملعب، مثل زيزو أو أفشة أو إمام".

وواصل الشيشينى: "موسيماني طور من أداء وسط ملعب الأهلي، يجب ألا يخرج المنتخب كل مباراة بعدد من اللاعبين النجوم في غير مستواهم، مثل صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه، وأفضل بقاء كيروش بشرط أن يطور من أسلوبه".