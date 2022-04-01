شكرا لقرائتكم خبر عن كوماندوز اليد "أصحاب السعادة" فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤكد فريق كرة اليد بنادى الزمالك "الكوماندز" يوما بعد يوما أنه فريق فوق العادة و يستحق أن يطلق عليه " أصحاب السعادة " فى ظل التفوق الملحوظ أفريقيا و محليا بعد النجاح بالإحتفاظ بلقب دورى المحترفين .

ونجح فريق الكوماندز أن يحقق لقب دورى المحترفين هذا الموسم عن جدارة و إقتدار فى ظل تقديم أفضل العروض فى مراحل الدورى الثلاث و أخيرا بتحقيق الفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 29/22 فى ختام المنافسة .

ويمتلك فريق نادى الزمالك ذخيرة من نجوم اللعبة فى صفوف الفراعنة و هم الحارس كريم هنداوي و المخضرم أحمد الأحمر و اللاعب أكرم يسرى و الشقيقان يحيى الدرع و سيف الدرع .

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة فى الدورة المجمعة الأولى قبل ان يحقق الزمالك الفوز فى جميع مواجهات الدورة المجمعة الثانية .

وفاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



احتفال لاعبى الزمالك بدرع الدورى



ادارى الزمالك يحتفل بدرع الدورى



المنافسة على الكرة



تدخل كريم المصرى



تسديدة لاعب الاهلى



درع الدورى



سليفى سيف الدرع و أحمد الاحمر



سيف الدرع يمرر الكرة



سيف الدرع



سيلفى لاعبى الزمالك



صورة احتفال درع الدورى



قائد فريق الاهلى



كريم المصرى



لاعب الاهلى



لاعبى الاهلى



لاعبى الزمالك مع درع الدورى



مراوغه من لاعب الاهلى



مهارة سيف الدرع



يحيى الدرع و كريم المصرى



يحيى الدرع