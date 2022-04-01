شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس زيارة موسيماني وجهاز الأهلي لأسرة الراحل محمد عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عبد الوهاب، شقيق الراحل محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي الأسبق، كواليس زيارة بيتسو موسيماني لأسرته، مُشدداً على أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة دائم التواصل معه.

وقال محمود عبد الوهاب في تصريحاته تليفزيونية: "النادي الأهلي مبادئه وتاريخه معروفة للجميع، ووالدة محمد عبد الوهاب تكون سعيدة للغاية بزيارة أي مسئول داخل الأهلي".

وأضاف: "الأهلي دوما معنا خاصة في ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب، وإدارة الأهلي تتواصل مع والدتي دائماً كما أن سيد عبد الحفيظ دائم الزيارة لنا".

واختتم حديثه قائلاً: "سيد عبد الحفيظ يتواصل معنا باستمرار، وهناك بعض اللاعبين أيضا الذين يتواصلون معنا ولكن ما يستمر بالتواصل معنا سيد عبد الحفيظ، وتفاجأنا بتواجد موسيماني في الزيارة والمدرب متواضع للغاية ومميز، وتحدث عن محمد عبد الوهاب كثيرا"، مُعلقاً: الأهلي لا ينسى أبنائه".



موسمياني والجهاز الفني للأهلي يزور والدة محمد عبد الوهاب



موسيماني مع والدة الراحل محمد عبد الوهاب

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على زيارة والدة الر احل محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي السابق ، وقام موسمياني ومعه أكثر من عضو بالجهاز الفني للأهلي بزيارة أسرة الراحل محمد عبد المنعم ظهر أمس ،الخميس، في مسقط رأس اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب فقي الفيوم.

وضمت الزيارة كلاً من ، موسيماني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى .

واستأنف فريق الأهلي، تدريباته صباح الخميس على ملعب التتش؛ ‏استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة ‏من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى الفريق تدريباته على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ‏أمس الأول وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة في المشوار ‏الإفريقي.‏

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة في «الجيم»، ثم خاض بعدها فترة إحماء بالكرة داخل ملعب ‏التتش تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على بالعديد من الجوانب ‏الفنية والخططية.‏