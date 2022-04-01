شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مقاعد مصرية بالاتحاد العربى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت، الخميس، انتخابات الاتحاد العربي للمبارزة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم بإمارة دبي، وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بمقعد الرئاسة مرة أخرى، كما حصلت مصر على 8 مقاعد.

وجاءت المقاعد المصرية كالتالي: طارق الحسينى نائبا لرئيس الاتحاد العربي، وأيمن منير الأمين العام، وخالد كابش أمين الصندوق، ومرفت حسانين عضوة باللجنة الإعلامية، وياسمين جاد عضوة باللجنة الفنية، ورانيا شريف هاشم عضوة بلجنة المرأة، والسيد سامى عضو بلجنة المدربين، وتميم غازى عضو بلجنة الحكام.

وقرر الاتحاد العربي للمبارزة خلال اجتماع الجمعية العمومية نقل مقر الاتحاد إلى مصر. جاء قرار الاتحاد العربي للمبارزة تأكيدا على دور مصر الكبير في تطوير رياضة المبارزة ونشرها بشكل كبير، بالإضافة إلى نجاحها في تنظيم البطولات العالمية على أعلى مستوى.

وأعرب عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للمبارزة عن سعادته بهذا القرار قائلا: "سعداء ونرحب بهذا التكليف ونعد بالأفضل بإذن الله".

وعلى جانب آخر غادر الأربعاء الفوج الأول من بعثة المنتخب الوطني للسلاح إلى دبي للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب تحت 17 سنة و20 سنة، والتي تستضيفها مدينة دبي بالإمارات خلال الفترة من 2 حتى 10 أبريل، ويضم الفوج الأول بعثة سلاح السيف.

وتضم بعثة المنتخب الوطني في البطولة 42 لاعبا بواقع 21 لاعبا و 21 لاعبة يشاركون في بطولتي العالم للناشئين والكبار في الثلاث أسلحة.

ويرأس البعثة عضوي مجلس الإدارة أمين منير وأماني البحيري، ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كلا من: السيد سامي مديرًا فنيًا لسلاح سيف المبارزة، وشريف البكري مديرًا فنيًا لسلاح السيف ومحمود جندية مدربًا لسلاح السيف، وخالد بوهديمة مدربًا لسلاح سيف المبارزة، ومصطفي نهاد ومؤمن مجدي مدربان لسلاح الشيش، وأيمن غنيم مدير إداري، ويوسف حسن أخصائي علاج طبيعي، وغادة عاطف أخصائية تأهيل.