شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى لاعب الأهلي الأسبق: لا تذبحوا محمد صلاح.. إنه ليس "ماكينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عادل مصطفى، نجم الأهلي الأسبق، غضبه من حملة الهجوم الشرسة التي يتعرض لها محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي بعد الفشل في التأهل لمونديال 2022، موضحاً أن الهجوم ضد صلاح كان -ومازال- قاسياً للغاية.

ورفض عادل مصطفى فكرة الهجوم على محمد صلاح بهذه الصورة الشديدة، مُعلقاً في تصريحات تليفزيونية: "إنجازات صلاح مع منتخب مصر مؤثرة، فاللاعب له دور كبير على المستوى الهجومي بغض النظر عن فكرة عدم تأهل المنتخب ككل إلى كأس العالم".

وأضاف: "صلاح ليس ماكينة ألمانية، ستحصل منها على كل أهدافك، فهو لاعب وبشر وطبيعي.. علينا انتقاده بمنطقية وعدل ولا ننسى ما فعله لمنتخب مصر".

وهاجم عادل مصطفى منتقدي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مشددا على ضرورة عدم ذبح اللاعب وطالب بتقييمه بشكل منطقي، وقال عادل مصطفى: "موسيماني كان يتوّج بالألقاب الأفريقية مع الأهلي، والبعض طالب برحيله، وهذا يؤكد أننا مندفعين في القرارات الخاصة بنا".

أكد عادل مصطفى: "لست ضد انتقادات كيروش أو صلاح ولكن يجب وضع حلول لصالح المنتخب، وعن محمد صلاح قال: "لا تذبحوا صلاح، انتقدوه ولكن لا تذبحوه، علينا التقييم بمنطقية وعدل، وصلاح لا يلعب لنفسه، وفي جيل منتخب مصر مع برادلي كان لاعبا مؤثرا للغاية".