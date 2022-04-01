شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على المقاولون بهدف "بامبو" استعدادا لاستئناف الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحراز هدف المباراة كريم بامبو في الدقيقة 74 من عمر اللقاء عقب تسديدة قوية من خلال تمريرة زميلة ناصر منسي مهاجم الفريق لتسكن شباك حارس مرمى فريق المقاولون العرب.

وشهد اللقاء مشاركة عدد كبير من لاعبي فريق البنك الأهلي دفع بهم خالد جلال المدير الفني للتأكيد علي طريقة اللعب خلال المباريات الرسمية وتطبيق بعض الجمل التكتيكية وظهر فريق البنك الأهلي بشكل مميز علي مدار شوطي المباراة.

ويسعى خالد جلال لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنياً خلال فترة التوقف وإكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات.

ويستعد فريق البنك الاهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يلاقى الاتحاد السكندرى يوم 14 أبريل المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة و التي سوف تقام على ستاد بتروسبورت .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات.