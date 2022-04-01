شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الغائبين عن قائمة الاتحاد السكندرى في مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب ثلاثى الاتحاد السكندرى موبولولو مهاجم الفريق وأحمد نبيل مانجا للإصابة، بينما يغيب هشام صلاح للإيقاف عن قائمة الفريق لمباراة الأهلى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

بينما أثبتت الأشعة التى خضع لها لاعب الاتحاد مورو سليفو إلى التئام الجرح بصفه نهائية وانضم اللاعب إلى التدريبات الجماعية، ويتبقى الرأى الفنى لعماد النحاس لينضم المدير الفني للفريق لضمه أو استبعاده من قائمة مباراة الأهلي. ويبذل الجهاز الطبى جهودا مكثفة لتجهيز بنجامين بواتينج الذى اقترب من الانضمام إلى قائمة الفريق أيضا.

ويسعى عماد النحاس إلى تجهيز اللاعبين بدنيا ومعنويا للقاء الهام والمرتقيب أمام الأهلى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ12 والمقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب السلام.

وأصدر النحاس تعليماته بتدريب الفريق اليوم الجمعة الساعة التاسعة صباحا والانتهاء قبل صلاه الجمعة على أن يغادر اللاعبون النادي والعودة للتدريبات العاشرة مساء السبت أول أيام شهر رمضان الكريم.

وأعطى الحهاز الطبى تعليماته للاعبين بالتزام بعدم الإفراط فى تناول الأطعمة خلال أول أيام رمضان، وأنه سيستعين بالميزان قبل اللقاء الهام والمرتقب أمام الأهلى.