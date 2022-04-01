مكافأة مضاعفة للاعبي الزمالك بعد الفوز بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مضاعفة مكافأة الفوز ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد، التي حصدها الفريق الأبيض مساء الخميس، بعد الفوز على الأهلي.

وبحسب ما أعلنه الزمالك، فإن قرار رئيس النادي جاء بعد الأداء المشرف الذي قدمه جميع اللاعبين خلال البطولة.

وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك توج ببطولة الدوري للموسم الحالي (2021-2022) عقب تغلبه على الأهلي بنتيجة (29-22) في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من مرحلة تحديد بطل المسابقة.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة الـ19 ليحسم تتويجه بلقب دوري المحترفين، فيما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 15.5 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وكان الزمالك يحتاج لنتيجة التعادل على أقل تقدير من أجل الحصول على لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، في المقابل ليس أمام الأهلي سوى تحقيق الانتصار للفوز بلقب الدوري.