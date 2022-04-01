الأهلي يفاضل بين 3 مدربين لفريق اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه

كلف مجلس إدارة النادي الأهلى، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، بسرعة التعاقد مع مدير فني أجنبي يتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات ليلا كورة إن أمير توفيق بدأ بالفعل بفتح قنوات الاتصال والتفاوض مع بعض المديرين الفنيين، بالتنسيق مع ياسر لبيب مسئول قطاع اليد بالأهلي، والذي تولى المسؤولية قبل فترة قليلة لإعادة ترتيب الأوضاع داخل القطاع.

وأضاف المصدر إن ترشيحات لبيب انحصرت في 3 أسماء، بواقع مدربين من إسبانيا وآخر من البرتغال.

جدير بالذكر أن إدارة النادي كلفت ياسر لبيب منذ توليه مسؤولية القطاع، بدراسة السير الذاتية للعديد من المدربين البارزين، وعرضها على مدير التعاقدات.