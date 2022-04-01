هل يتأثر الحلم المصري بتصريحات إنفانتينو عن كأس العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أدلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتصريحات تتعلق بمشورع إقامة كأس العالم كل عامين بدلًا من 4 سنوات كما هو معمول به الآن، وأكد أن هذا الأمر لم يكن "مقترح من جانب فيفا".

تلك المسألة التي تلقي بظلال على حلم مصر في تنظيم كأس العالم والذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي من جانب جهات مسؤولة عن الرياضة في مصر.

إنفانتنيو يتراجع

قال إنفانتينو في أحدث تصريحاته: "دعوني أوضح شيئا واحدا هنا، وأريد أن أتحدث عن بعض المناقشات والتكهنات بشأن إقامة كأس العالم كل عامين، فيفا لم يقترح إقامة المونديال كل عامين".

وبقيادة الفرنسي آرسين فينجر، رئيس قطاع تطوير كرة القدم العالمية، روج فيفا لفكرة إقامة كأس العالم كل عامين، وهي الفكرة التي تم معارضتها بقوة من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" ونظيره في أمريكا الجنوبية "كونميبول".

وشدد إنفانتينو على أن مقترح إقامة المونديال كل عامين كان سيدر حوالي أربعة مليارات و400 مليون دولار في أول أربع سنوات لأجندة المنافسات الجديدة، مع ارتفاع العائد إلى ستة مليارات و600 مليون دولار إذا كانت الاتحادات القارية كلها وافقت على إقامة بطولاتها القارية للمنتخبات كل عامين.

كما نشر فيفا نتائج دراسة زعمت أن "أغلبية" جماهير كرة القدم ترغب في مشاهدة عدد أكبر من نسخ كأس العالم، في الوقت الذي أشار فيه يويفا إلى أن استطلاع رأي مستقل وصف هذه المقترحات بأنها "تنذر بالخطر".

وأوضح رئيس (فيفا): "دعونا نوضح العملية، الكونجرس الأخير لفيفا طلب من الإدارة التصويت، وقد صوت 88 بالمئة لصالح دراسة جدوى ذلك وبعض المشاريع الأخرى في كرة القدم النسائية وللشباب".

وأضاف: "لجنة التطوير في الفيفا بقيادة أرسين فينجر، قامت بذلك، ولقد قمنا بدراسة جدوى، لكن فيفا لم يقدم أي مقترح".

وتابع: "الفيفا توصل إلى نتيجة مفادها أن هذا الأمر ممكن القيام به، ولكن سيترتب عليه عواقب وآثار، وتركز المرحلة المقبلة على ضرورة التشاور والنقاش ومحاولة التوصل إلى اتفاقات وحلول وسط ".

الحلم المصري

صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متحدثا في وقت سابق عن رغبة مصر في تنظيم كأس العالم، قائلًا: "هدفنا أن نعمل من أجل تنظيم كأس العالم 2030 وأولمبياد 2036، لكن لا يجب أن نكرر خطأ 2010، وبالتأكيد الأمور اختلفت كثيرا على كل المستويات الآن".

نسخة 2026 سوف تقام في أمريكا الشمالية (المكسيك، الولايات المتحدة، وكندا، وهو ما يعني أن أول نسخة يمكن التنافس على استضافتها هي 2030.

رأي إنفانتينو

تحدث جياني إنفانتينو في ديسمبر 2021 عن قدرة دول شمال إفريقيا في استضافة بطولة كأس العالم خاصة بعدما نجحت مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية في وقت قياسي بنسخة 2019، وأكد رئيس فيفا حديثه بأن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين سيزيد من فرص استضافة البطولة في دول مختلفة حول العالم مما يتيح الفرصة لدول شمال إفريقيا.

وقاا إنفانتينو: "مصر حريصة على التعاون مع جيرانها في الشمال خلال محاولة مشتركة لتنظيم نسخة 2030 من البطولة الأكبر على مستوى العالم ولكن الأمر قد يكون مرهونا بإقامة البطولة كل عامين، كما أن دولتي أسبانيا والبرتغال عرضوا استضافة البطولة بشكل مشترك وكان للمغرب رغبة قوية في المشاركة معهما ولكنهما قدموا طلبهم دون المغرب وفضلوا عدم إدراج دولة إفريقية في ملف استضافة البطولة".