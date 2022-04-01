الزمالك يفتش عن فوزه الأول في ليلة وداع الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يسعى نادي الزمالك لتحقيق فوزه الأول في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، عندما يستضيف ساجرادا الأنجولي في ختام منافسات المجموعة الرابعة في المسابقة.

الزمالك ودع البطولة بعد الجولة الرابعة عقب الخسارة ذهابا وإيابا من الوداد المغربي، وتعادله في أول جولتين مع بترو أتلتيكو وساجرادا.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل مع الزمالك في الذهاب.

الوداد المغربي وبترو أتلتيكو سيتنافسان على الصدارة في الجولة الأخيرة، بعد أن ضمنا التأهل، حيث يتصدر الوداد برصيد 12 نقطة، وخلفه بترو أتلتيكو بفارق نقطة واحدة.

واستعان الزمالك بمدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، حيث يفتش الأبيض عن تحقيق الفوز لتفادي رقم سلبي مرير، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ويتجنب تذيل المجموعة الذي سيحدث عند الخسارة فقط.

ويأمل رجال الزمالك في تحقيق فوز يرفع الحالة المعنوية للفريق قبل العودة لاستئناف النشاط المحلي في بطولة الدوري التي يسعى للحفاظ على لقبها رغم الصعوبات التي واجهته هذا الموسم وجعلته في المركز الثالث حتى الآن.

المباراة تشهد عودة نجوم الزمالك الدوليون الذين شاركوا مع منتخب مصر في مواجهتي السنغال بتصفيات كأس العالم، في محاولة أولى منهم للخروج من أحزان خسارة بطاقة المونديال، وتحقيق فوز للأبيض تبدأ به رحلة التعافي.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال

التاريخ: 1 أبريل 2022

التوقيت: 06:00 مساءً

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس

الملعب: استاد القاهرة