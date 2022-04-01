"فيفا" يحدّد آلية إجراء قرعة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع بقاع العالم بفارغ الصبر إجراء قرعة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، التي ستقام غدا الجمعة في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد أن ضمن 29 منتخبا حضورهم في أكبر محفل كروي عالمي على استادات قطر المونديالية.



وتترقّب الجماهير العالمية قرعة مونديال قطر للتعرف على منافسي منتخباتها، وسط آمال كبيرة في الوقوع ضمن مجموعات متكافئة، تضمن لكل منتخب بلوغ أدوار متقدمة، ومواصلة متعة اللعب على الملاعب القطرية ذات المواصفات الفريدة من نوعها.



وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر إلى 4 مستويات، وذلك حسب ترتيبها في تصنيف "فيفا" لشهر مارس والصادر اليوم، بحيث ستتواجد 8 منتخبات في كل مستوى، وسيكون منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المستضيف.



وضمّ المستوى الأول منتخب قطر (المستضيف) إلى جانب منتخبات: فرنسا (حاملة اللقب)، البرازيل، بلجيكا، الأرجنتين، إنكلترا، إسبانيا، البرتغال، فيما ضمّ المستوى الثاني منتخبات: هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، أوروغواي، كرواتيا، المكسيك، الولايات المتحدة.



أما المستوى الثالث، فقد ضمّ منتخبات: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.



بينما ضمّ المستوى الرابع منتخبات: كندا، الكاميرون، السعودية، الإكوادور، غانا، والفائز من مباراة ويلز وأوكرانيا/اسكتلندا، والفائز من مواجهة بيرو وأستراليا/الإمارات، والفائز من مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا.



ومع إصدار فيفا التصنيف النهائي للمنتخبات، أصبحت تفاصيل إجراء القرعة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، متاحة الآن، بعد الاقتراب المتسارع لموعد انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، سيقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وبهذا ستتمكن الجماهير العاشقة لكرة القدم والمنتخبات المشاركة من التعرف على مسارها نحو اللقب إذ سيتضح لـ 29 منتخبا من أصل 32 منتخبا مشاركا في البطولة، تركيبة المجموعات التي ستتنافس فيها، وطريق كل منها إلى نهائي البطولة.



وتنص إجراءات سحب القرعة، التي صادقت عليها لجنة تنظيم منافسات فيفا، على توزيع 29 منتخبا متأهلا، وفقا لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (من 1 إلى 4)، بناء على التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات الوطنية.



وسيتم وضع المنتخبات التي تأهلت رسميا للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، والتي تحتل المراكز (من 8 إلى 15) في تصنيف فيفا، في الوعاء رقم 2، والفرق التي تحتل المراكز (من 16 إلى 23) في الوعاء رقم 3، في حين سيضم الوعاء رقم 4 المنتخبات التي تحتل الترتيب (من 24 إلى 28)، إضافة إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان من المواجهتين القاريتين الحاسمتين (آسيا - أميركا الجنوبية / الكونكاكاف - أوقيانوسيا)، إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي للمشاركة في مونديال قطر.



وسيبدأ السحب بالوعاء الأول (1)، وينتهي بالوعاء الرابع (4)، ويجب إفراغ كل وعاء قبل الانتقال إلى الذي يليه، وكما جرت العادة، ستسحب كرة من أحد أوعية المنتخبات، متبوعة بكرة من أحد أوعية المجموعات، وهذا ما سيحدد المركز الذي سيوضع فيه كل منتخب، كما سيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثماني، بحيث لا يشارك منتخبان من الاتحاد القاري نفسه في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخبا، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمان.



وستتواصل منافسات مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر، على مدى 12 يوما، وستشهد إقامة أربع مباريات في اليوم الواحد مما يوفر لجميع المنتخبات الحصول على الراحة المثلى بين المباريات، كما سيتيح هذا الأمر جدولا زمنيا مشوقا للجماهير حيث سيكون بإمكانهم حضور مباراتين في اليوم نفسه خلال المرحلة الأولى من البطولة.



وستسمح الطبيعة متقاربة المسافات التي تتميز بها قطر، والتي لا تتطلب السفر بالطائرة بين الاستادات، للمنظمين، وللمرة الأولى، تحسين ظروف ومتطلبات المباريات، لصالح وراحة المشجعين والمنتخبات ووسائل الإعلام.