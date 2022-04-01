مفاجأة.. مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

الشارقة - اميمة ياسر - فتحت الانباء الواردة عن امكانية اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا باستبعاد منتخب إيران من نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر، بابًا للامل أمام المنتخبات التي فشلت في الصعود ومن أهمها إيطاليا والجزائر ومصر.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن إمكانية استبعاد إيران من المونديال المقبل، جاء بسبب حظر دخول النساء إلى الملعب.

ووقعت إيران في أزمة مع الفيفا بعدما أغلقت الملعب أمام 2000 امرأة خلال مباراة تصفيات كأس العالم ضد لبنان، على الرغم من أنهن اشترين تذاكر للمباراة. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وسبق أن حذرت فيفا فى عام 2019 بإيقاف أى منتخب يمنع النساء من دخول المدرجات.

منتخب إيطاليا يتأهب

شبكة سكاي سبورت الإنجليزية قالت إنه ومع الحديث الكثير عن استبعاد إيران إلا أن احتمالية تأهل إيطاليا لا تزال غامضة.

لكن تقارير صحفية إيطالية دفعت نحو تضخيم الامر ربما من الأجل الضغط على فيفا لاستدعاء منتخب إيطاليا الذي خسر امام مقدونيا في الملحق ولم يكن له فرصة في التواجد المونديالي.

ماذا تقول لوائح الفيفا؟

وتشير لوائح الفيفا إلى أنه في حال استبعاد أي فريق من كأس العالم لسبب ما، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم من حقه استدعاء المنتخب البديل الذي يراه مناسبًا.

وفي هذه الحالة سيتم وضع مسؤولي الاتحاد الدولي في موقف صعب بسبب خروج منتخبات قوية كانت تستحق التأهل في اللحظات الاخيرة مثل كولومبيا ومصر والجزائر.

خيارات الفيفا وأمل مصر

قد تلجأ الفيفا غلى عدة خيارات أهمها وأقربها صعود المنتخب الأسيوي التالي لإيران في مجموعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لضمان نسبة التمثيل الأسيوي في المونديال.

الخيار الثاني، صعود المنتخب الأفضل من حيث التصنيف العالمي للفيفا وهو ما يعني استدعاء ايطاليا للمشاركة دون غيرها.

الخيار الثالث، عمل دورة مجمعة تضم الفريق الأفضل في التصنيف من كل قارة، ويصعد بطلها إلى النهائيات وهو ما يعني أن مصر لها أمل جديد من أجل الصعود.

وخسرت مصر أمام السنغال بركلات الترجيح بعدما انتهت مباراة الإياب بنتيجة هدف مقابل لا شيء لمنتخب السنغال، لتفقد مصر حظوظها في بلوغ نهائيات كأس العالم قطر 2022 .