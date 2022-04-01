شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: لاعبو المنتخب الوطنى خاضوا مباراة السنعال فى جو إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى مدحت شلبى إن لاعبى المنتخب الوطنى خاضوا مباراة السنغال في جو كروى إرهابى، بسبب الضغوط التي مارسها جمهور السنغال على اللاعبين.

وأضاف شلبى خلال تقديمه مساء "أون تايم" على "قناة أون تايم سبورتس 2": "كتر خير لاعبى المنتخب الوطنى الذين تحملوا هذا الجو الإرهابى من الجماهير السنغالية".

وتابع: "لا بد أن يراجع الاتحاد الدولى لكرة القدم ماضى جمهور السنغال ولا نعلم ماذا كان سيحدث لو فاز منتخب مصر وتأهلنا لكأس العالم، واستعجبت كثير من كلام رئيس الاتحاد السنغالى الذى قال فيه إن لم ير أى تجاوزات فى المباراة".

فى خطوة جديدة لاتحاد الكرة المصرى بعد الاحتجاج الرسمى على الأحداث التى وقعت فى مباراة منتخب مصر ضد السنغال فى إياب المرحلة الختامية لتصفيات كأس العالم 2022، والتى ساهمت بشكل كبير فى خسارة الفراعنة، يلتقى وفد اتحاد الكرة الثلاثى اليوم إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى على هامش اجتماع الجمعية العمومية لفيفا المقام فى الدوحة، وسيعرض الوفد على رئيس فيفا صورا وفيديوهات جديدة للأجواء الإرهابية والعنصرية التى تعرضت لها بعثة منتخب مصر داخل الملعب وخارجه، ويتمسك اتحاد الكرة المصرى باحتساب المباراة لصالح مصر أو إعادة اللقاء على أرض محايدة.

وطالب اتحاد الكرة فى شكواه ضد نظيره السنغالى بتطبيق العقوبات الجديدة الخاصة بالعنصرية فى الملاعب، حيث قرر الفيفا مؤخرا تغليظ عقوبات العنصرية منعا لهذه الظاهرة فى الملاعب، وأكد الاتحاد فى شكواه على تعرض محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى للعنصرية فى مباراة مصر والسنغال الأخيرة بعد رفع لافتات مهينة للنجم المصرى وهو ما يحظره فيفا.