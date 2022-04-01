شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يقبل استقالة وائل جمعة مدير منتخب مصر، ومرتضى منصور يكشف تفاصيل "سداسى الإعارات "فى الزمالك.

اتحاد الكرة يقبل استقالة وائل جمعة مدير منتخب مصر

قرر اتحاد الكرة، قبول الاستقالة التى تقدم بها وائل جمعة مدير منتخب مصر من منصبه خلال الساعات الماضية، وتحديدا عقب الخسارة من السنغال بركلات الترجيح فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

مرتضى منصور يكشف تفاصيل "سداسى الإعارات "فى الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف لاعبي الفريق الأبيض المعارين إلى أندية أخرى في الدوري الممتاز، مشيرا: " محمد صبحي راح فاركو إعارة 5 مليون نية بيع 20 مليون و20 ٪ نسبة إعادة بيع، واللي عمل العقد ده فاسد.

الأهلى يستعلم من الشناوى عن حقيقة عرض النصر السعودى

استفسر مسئولو النادى الأهلى من محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر عن حقيقة تلقيه عرضا مغريا من نادى النصر السعودى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومعرفة موقف اللاعب بعدما نمى إلى علمهم دخول مسئولى النادى السعودى فى مفاوضات جادة مع الشناوى ووكيل أعماله خلال الفترة الحالية.

اتحاد الكرة يطالب فيفا باستبعاد السنغال من مسابقاته بسبب العنصرية ضد صلاح

طالب اتحاد الكرة، فى شكواه ضد نظيره السنغالى والتى تم تقديمها إلى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم "كاف"، بتطبيق العقوبات الجديدة الخاصة بالعنصرية فى الملاعب، حيث قرر الفيفا مؤخرا تغليظ عقوبات العنصرية منعا لهذه الظاهرة فى الملاعب.

دوليو الأهلي ينتظمون فى التدريبات الجماعية ‏غدًا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن لاعبي الفريق الأول الدوليين سينتظمون في ‏التدريبات الجماعية غدًا، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وفقا للأجندة ‏الدولية والتي شهدت إقامة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.‏

اتحاد الكرة يطلب من كيروش عدم السفر انتظارا لجلسة الأحد

طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، من كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر عدم السفر إلى البرتغال خلال الساعات المقبلة، عقب انتهاء مهمته مع الفراعنة وعدم تأهل منتخب مصر إلى مونديال 2022.

مرتضى منصور يطالب رابطة الأندية بوضع "سقف مالى" لأسعار اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه سيطلب من رابطة الأندية أن تجتمع مع كل رؤساء الاندية وتضع حد أقصي للصفقات مع وضع مدة 3 سنوات بعدم شراء اى لاعب من أى نادى حتى تنخفض اسعار اللاعبين.