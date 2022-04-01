شكرا لقرائتكم خبر عن تحفظ طبى على مشاركة محمد عبد المنعم مع الأهلي أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الجهاز الطبي للأهلي تحفّظه على مشاركة محمد عبد المنعم مدافع الفريق في مباراة المارد الأحمر أمام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لعدم اكتمال شفائه من إصابته الأخيرة في الأنف.

ويرى الجهاز الطبي أن مشاركة عبد المنعم في مباراة الهلال بـ"واقي للأنف" لن يكون أمراً صحياً لأن اللاعب يحتاج للابتعاد عن أية احتكاكات.

وبدأ محمد عبد المنعم اليوم، الخميس، الجري حول الملعب ‏باستاد التتش على هامش تدريبات الفريق الجماعية؛ استعدادا لمباراة الهلال السوداني ‏المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري ‏أبطال أفريقيا.‏

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن عبد المنعم بدأ اليوم الجري حول ‏الملعب، وإنه سيشارك في أجزاء من تدريبات الفريق الجماعية ابتداءً من غدٍ بعد ‏الاستعانة بـ"واقي الأنف".‏

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة ‏السنغال الأولى التي أقيمت بالقاهرة ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في ‏قطر.‏

وخضع محمد عبدالمنعم لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، وبدأ اليوم الجري قبل مشاركته ‏في التدريبات الجماعية ابتداء من غدٍ، مستعينا بقناع حماية للوجه "واقي الأنف".‏

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال ‏أفريقيا، التي يسعى خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع ‏خطوة ‏جديدة في المشوار الأفريقي.‏

وأدى الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق ‏أمس وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.‏