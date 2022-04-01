شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل مصطفى عسل ونوران جوهر ونور الطيب لربع نهائي بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، نوران جوهر، نور الطيب ونوران جوهر، إلى الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها المملكة المتحدة، خلال الفترة بين 28 مارس حتى الثالث من أبريل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أقدم البطولات فى لعبة الاسكواش.

وجاءت نتائج المصريين في ختام دور الـ 16 كالتالي:

هزيمة روان العربي أمام الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-7, 11-9.

فوز مصطفى عسل على الانجليزي باتريك روني بنتيجة 3ـ0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-9, 11-6.

هزيمة يوسف سليمان أمام منافسه الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3ـ1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: -11, 11-4, 11-5, 11-8

فوز نوران جوهر على منافستها الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3ـ0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 12-10, 11-4.

فوز نور الطيب على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-9, 11-8.