شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار يكشف تفاصيل شكوى اتحاد الكرة للفيفا على هامش اجتماع الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، تفاصيل الشكوى التي تقدمت بها الجبلاية بعد الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال في الجولة الثانية من الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز السنغال بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال العطار في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "الكونجرس هو الاجتماع السنوي للفيفا وحضر وفد من الاتحاد المصري، على هامش الاجتماعات لاستغلال الفرصة لشرح وجهة نظر الاتحاد المصري وجهاً لوجه بدلاً من المخاطبات، وما شهدته مباراة مصر والسنغال الأخيرة، وعندما تتحدث وتشرح يكون أفضل من المراسلات".

وأضاف: "هذه الأمور لا يوجد بها توقع، قدمنا كل الفيديوهات المسجلة في شكوانا وننتظر القرار، مجلس الإدارة كان في السنغال بالمباراة الأخيرة، وحضرنا المؤتمر بقطر للاستفادة من كل الشخصيات الموجودة هنا، لم نجتمع بعد أو نتخذ قرارات وبعد العودة سنجتمع ونتخذ القرارات".

وواصل: "اليوم كان شرحا لما قدمناه من شكوى، قدمنا شكوتين قبل بداية المباراة بكل الأحداث التي حصلت وأرسلناها لكل الإدارات المعنية في الفيفا والكاف".