شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الخميس 31 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الخميس 31 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، الأهلى يستعلم من الشناوى عن حقيقة عرض النصر السعودى، ودوليو الأهلي ينتظمون فى التدريبات الجماعية ‏غدًا.

الأهلى يستعلم من الشناوى عن حقيقة عرض النصر السعودى

استفسر مسئولو النادى الأهلى من محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر عن حقيقة تلقيه عرضا مغريا من نادى النصر السعودى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومعرفة موقف اللاعب بعدما نمى إلى علمهم دخول مسئولى النادى السعودى فى مفاوضات جادة مع الشناوى ووكيل أعماله خلال الفترة الحالية.

دوليو الأهلي ينتظمون فى التدريبات الجماعية ‏غدًا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن لاعبي الفريق الأول الدوليين سينتظمون في ‏التدريبات الجماعية غدًا، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وفقا للأجندة ‏الدولية والتي شهدت إقامة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.‏

موسيماني وجهاز الأهلي فى زيارة لوالدة الراحل محمد عبد الوهاب .. صور

حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على زيارة والدة الر احل محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي السابق.