شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على القصاصين وبنى مزار وديا استعدادا لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا اليوم مباراتين تجريبيتين، وفقًا لرؤية هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري.
وحقق نادي سيراميكا الفوز فى المباراة الأولى على نادي بني مزار بنتيجة 0/5، بينما فاز في المباراة الثانية على نادي القصاصين بنتيجة 0/8. وأقيم اللقاءان اليوم الخميس بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.
سجل أهداف سيراميكا في لقاء بني مزار، وينفول كوابينا في الدقيقة الأولى من تسديدة قوية بعد استقبال تمريرة باسم مرسي، ثم أضاف مروان عثمان الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من صناعة باسم مرسي أودعها بباطن قدمه من لمسة واحدة في الشباك، قبل أن يضيف باسم مرسي الهدف الثالث في الدقيقة 33 من ضربة حرة مباشرة نفذها باتقان في المرمى، وأحرز باسم مرسي الهدف الرابع أيضًا في الدقيقة 41 بعد عرضية علاء عطا من الجهة اليمنى إلى كوامي بونسو الذي سددها قوية ترتد من الحارس ليتابعها باسم مرسي في الشباك.
وفي الشوط الثاني أحرز حمزة مجدي الهدف الخامس في الدقيقة 85 بعدما حول تمريرة بينية من عبد الله جمعة من لمسة واحدة في المرمى.
أما في مباراة القصاصين، نجح إيقانز منساه في قص شريط الأهداف في الدقيقة الأولى، بعد أنتمكن من تحويل عرضية قصيرة لعبها محمد توني إلى داخل المرمى، ثم لعب مصطفى ميسي كرة عرضية سجل منها محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 13، وأضاف أيضًا محمد إبراهيم الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 16، ثم صنع محمد إبراهيم الهدف الرابع في الدقيقة 37 إلى إيفانز منساه الذي لعب الكرة بلمسة واحدة وسددها بقوة في الشباك، ثم جاء الهدف الخامس في الدقيقة 40 من تمريرة طولية لعبها محمد توني إلى إيفانز في وضعية انفراد يمررها إلى ميسي ليودعها في المرمى بسهولة، قبل أن يحرز أحمد فاروق مهاجم فريق سيراميكا مواليد 2001 الهدف السادس في الدقيقة 23 من زمن الشوط الثاني بعد متابعة لتصدي الحارس لركلة جزاء لعبها بودي، وأضاف إيفانز منساه الهدف السابع في الدقيقة 28 من ضربة جزاء، ثم أضاف بودي الهدف الثامن في الدقيقة 37 بعد متابعة لتسديدة منه في العارضة ترتد إليه مرة أخرى يودعها في المرمى.