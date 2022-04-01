شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على القصاصين وبنى مزار وديا استعدادا لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا اليوم مباراتين تجريبيتين، وفقًا لرؤية هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

وحقق نادي سيراميكا الفوز فى المباراة الأولى على نادي بني مزار بنتيجة 0/5، بينما فاز في المباراة الثانية على نادي القصاصين بنتيجة 0/8. وأقيم اللقاءان اليوم الخميس بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.